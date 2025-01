Polémica por evento de comedia en Providencia: Municipalidad pidió el desalojo con Carabineros - Chilevisión

El evento "Arbolitex" lleva cuatro años funcionando en el Parque Bustamante de Providencia. En él, comediantes hacen sus rutinas de stand up y luego se reciben aportes monetarios voluntarios, sin embargo, el pasado fin de semana la municipalidad señaló que no tienen los permisos para funcionar y Carabineros los desalojó con camiones lanzaagua, generando una gran polémica entre la organizacion del evento, los vecinos y la administración comunal. Los organizadores del evento acusan que no existe un permiso específico para lo que hacen, por lo que están en conversaciones con la municipalidad.