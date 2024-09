Ángela Vivanco rompió el silencio: “He sido destinataria de medidas en base a filtraciones” - Chilevisión

La suspendida jueza Ángela Vivanco rompió el silencio tras la medida adoptada por la Corte Suprema, luego de que se dieran a conocer las esquirlas que la vinculan al denominado Caso Audios. A través de su cuenta de Instagram, Vivanco, por quien se abrió un cuaderno de remoción, expresó que "he sido destinataria de medidas tomadas en mi trabajo profesional y académico sobre la base de filtraciones". En la misma línea, indicó que "me interesa aclarar cada uno de los puntos en que he sido mencionada".