24/ 03/ 2026 22:57

Alza de bencinas genera crisis en apps de transporte: Falta de reglamento en la “Ley Uber” los deja sin compensación

Pese al bono que podrían recibir los taxistas y colectiveros para paliar el alza de los combustibles, representantes del gremio reclaman que el monto de la compensación les alcanza para funcionar solo por cuatro días. Por otra parte, hay quienes trabajan en aplicaciones de transporte, quienes advierten que la falta del reglamento de la llamada “Ley Uber” los deja en una completa incertidumbre, dado que, además, no fueron considerados en los anuncios para compensar los efectos del aumento.