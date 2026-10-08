Allison Göhler adelantó hasta cuándo lloverá en la RM y alertó que “podrían reactivarse las quebradas”

La meteoróloga de Chilevisión adelantó lo que se vendría en la alta cordillera y la cantidad de agua que podría caer en las próximas horas.

Después del aluvión que causó estragos en la infraestructura de Las Condes, la meteoróloga Allison Göhler informó en CHV Noticias cómo continuarán las precipitaciones en el sector oriente.

De acuerdo con la especialista, las lluvias continuarán cayendo hasta la madrugada de este viernes , donde podría existir reactivación de nuevas quebradas.

“Hemos llegado a los 40 milímetros de agua caída hacia la cordillera. Esto va a continuar durante la madrugada y se estima que (las precipitaciones) se mantengan hasta las 2 o 3 de la mañana”, enfatizó Allison Göhler.





Las lluvias se mantendrán en la alta cordillera

Con respecto a la intensidad de las lluvias, la meteoróloga indicó que se espera que “caigan entre 8 y 10 milímetros más en el sector precordillerano” durante las próximas horas.

Asimismo, la profesional hizo un llamado a mantenerse en alerta porque las lluvias continuarán cayendo de manera persistente, lo que podría provocar eventos similares a lo ocurrido en Las Condes.