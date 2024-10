Alcalde Vodanovic criticó el “voto hormonal”: “Falta de respeto a la inteligencia de los votantes” - Chilevisión

Tomás Vodanovic ahondó en las razones detrás de su reelección en Maipú y agradeció a quienes lo volvieron a elegir por otros cuatro años más para dirigir el municipio. "La gente no está eligiendo un concurso de popularidad ni de belleza", reflexionó.

El alcalde reelecto por Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a los nuevos desafíos para su comuna en este nuevo periodo y también criticó el llamado "voto hormonal" al calificarlo como una "falta de respeto" hacia sus votantes.

El edil que obtuvo 227.693 votos en las elecciones del sábado 26 y domingo 27 de octubre ahondó en las razones detrás de su reelección en la comuna y agradeció a quienes lo volvieron a elegir por otros cuatro años más para dirigir el municipio.

Tomás Vodanovic criticó el "voto hormonal"

"Es una falta de respeto a la inteligencia y a la conciencia de los votantes", dijo el alcalde reelecto con el 70% de los sufragios a ADN Chile sobre aquellos que atribuyen su triunfo a un presunto "voto hormonal".

En ese sentido, detacó que "lo que la gente evalúa a la hora de votar a un alcalde es su gestión, es los avances que ha habido en la comuna".

"Pensar siquiera que una persona y peor aún, una mujer, podría considerar su voto por otros elementos, me parece que es injusto con los funcionarios municipales, con los votantes", continuó.

"Yo creo que la gente no está eligiendo un concurso de popularidad ni de belleza, ni mucho menos. Está evaluando una gestión", expresó el edil.

En ese sentido, reflexionó que "quizás fuera de los límites comunales hay una imagen mediática que puede ser alimentada por otros elementos, pero créame que el vecino de una comuna evalúa cómo está su calle, su plaza, su Cesfam, sus caminos".

"Yo creo que eso fue lo que nos permitió una buena votación, un reconocimiento al trabajo bien hecho, a la buena gestión pública, honestidad, sobriedad también", agregó.

Consultado por si le molesta la "cosificación" hacia su persona, Vodanovic se lo tomó con humor: "No... Me río, en verdad. Trato de no pescar mucho… igual me llegan todos los TikTok y esas cuestiones".

"Tiendo a pensar que es como en buena onda. O sea, a mí lo que me importa es cómo los vecinos de mi comuna evalúan mi trabajo, esa evaluación fue favorable, estoy agradecido y tengo que seguir trabajando para que eso no cambie", fue parte de lo que comentó.