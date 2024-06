Acta secreta leída en el Congreso revela cómo Augusto Pinochet excluyó a las FF.AA. del sistema AFP - Chilevisión

Tras una solicitud de distintos comités de la Cámara de Diputadas y Diputados, esta mañana fue leída en la Sala un acta de la Junta Militar que documentó las órdenes de Pinochet para encubrir la exclusión del sistema.

Un acta secreta de la Junta Militar evidenció cómo se excluyó a las Fuerzas Armadas del sistema de AFP tras la orden expresa del dictador Augusto Pinochet.

El exctracto que da cuenta del episodio fue leído este martes en la Sala de la Cámara de Diputados, luego de una solicitud de parlamentarios de los Comités PPD e Independientes, PC, FRVS, Acción Humanista y Frente Amplio.

“Expresamos la necesidad que los chilenos y chilenas conozcan el origen del actual sistema de pensiones que entregó a empresas privadas con fines de lucro el destino de los fondos de pensiones”, dice el documento.

¿Qué dice la acta secreta de la Junta Militar?

“Yo creo que hay que buscarle una presentación más atrayente, incluso para nosotros”, dijo el dictador Pinochet en el documento relativo con la creación de las AFP, en 14 de octubre de 1980

“Lo que yo digo es que se le ponga una redacción, pero que no aparezca como que nosotros estamos involucrando a la gente y, por otro lado, nos quedemos atrás. La idea es esa, que no figure que somos excepción, que incluimos a toda la gente en el sistema, pero nosotros no entramos a él”, advierte.

“Ahora, si ustedes ven que es necesario aceptar el nuevo sistema o mantenerse en el actual, tienen que darle una redacción tal que lleve encubierto lo que vamos hacer, de lo contrario, vamos a parecer muy mal ante la ciudadanía”, agregó.

Lectura fue aprobada con 38 votos a favor

La lectura del histórico y hasta ahora desconocido documento fue aprobado tras una votación que alcanzó los 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

"Logramos que se leyera en el Congreso un acta de la junta militar que muestra que el dictador Pinochet tenía clara la trampa del sistema de AFP que nos impusieron, y por ello, las FFAA se quedaron -tratando de encubrirlo- en el antiguo: público, solidario y con buenas pensiones", expresó el diputado Andrés Giordano.

"Sí, las Fuerzas Armadas intentaron ocultar que se excluyeron conscientemente de las AFP. Sabían lo que se les venía. No lo digo yo, lo dijo Pinochet", señaló por su parte el diputado Juan Santana.

Revisa el momento en la Cámara a continuación: