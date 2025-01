Abogado de Raffaella di Girolamo y cierre de investigación contra Cristián Campos: “Hemos actuado de buena fe” - Chilevisión

Juan Pablo Hermosilla se refirió a los antecedentes que reunieron en la investigación y comentó los pasos a seguir de su representada a la espera de la resolución.

Este martes se conoció que el juez del 34° Juzgado del Crimen de Santiago determinó cerrar la etapa de investigación sobre la denuncia por presunto abuso sexual contra Cristián Campos, lo que podría derivar en su sobreseimiento.

Tras conocer las novedades, el abogado de Rafaella di Girolamo, Juan Pablo Hermosilla, puso énfasis en que el foco está en esclarecer la verdad de lo ocurrido, aun sabiendo que el delito estaría prescrito.

“Efectivamente se notificó una resolución sobre cierre de la investigación, cosa que estábamos esperando las partes”, señaló el representante de la denunciante en Publimetro.

En ese sentido, respecto a lo recogido en las indagatorias, señaló que “estamos confiados de que se han podido recabar todos los antecedentes que estaban disponibles, relevantes para determinar la veracidad de estos hechos”.

Las expectativas de Rafaella di Girolamo

Por otra parte, Juan Pablo Hermosilla comentó que, al igual que en otros casos de relevancia social, aquí tenían como fin validar las denuncias desde una perspectiva judicial, aunque no se pueda dictar una sanción penal.

“Efectivamente, puede ser que se declare el sobreseimiento, no sorprendería, por prescripción, pero eso no es lo relevante. Eso es lo que ocurrió desde el caso Karadima para delante y hay muchos casos, en que se dice: ‘yo no puedo sancionar a esta persona por el transcurso del tiempo, porque estos hechos ocurrieron hace 20 años’”, indicó.

Es por eso que destacan como relevante “para que el juez pondere los antecedentes y nos diga si estima que se puede dar por acreditado el delito o no”.

En cuanto a los pasos a seguir por parte de Di Girolamo, adelantó que “ahora nos corresponde esperar, a que el juez dicte esta resolución y nosotros estamos tranquilos, porque si bien ha sido cansador, para la clienta y su familia, creemos que se ha actuado de muy buena fe, correctamente y creemos que el juez ha hecho una muy buena investigación”.