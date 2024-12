“Me han tratado súper bien”: Negro Piñera fue dado de alta tras comenzar tratamiento contra el cáncer - Chilevisión

Esta tarde, Miguel Piñera, más conocido como Negro Piñera, fue dado de alta desde la clínica en la que se encontraba, luego que se conociera que fue diagnosticado con leucemia aguda. El hermano del ex presidente Sebastián Piñera ya comenzó un tratamiento contra el cáncer y sus amigos, que lo han ido acompañando en este proceso, dicen que se encuentra tranquilo y con ánimo de salir adelante. "Me voy a hacer la quimio en casa. Es una gran noticia, porque ahora haré todo en casa, porque es muy dura esta cama, no puedo dormir, es terrible estar en la clínica, pero me han tratado súper bien, no me quejo", manifestó.