Impacto en China: Estudiante habría reprobado examen y terminó matando a puñaladas a 8 personas - Chilevisión

Ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas este sábado en un ataque con cuchillo en un campus universitario en China, según la policía. El sospechoso estaba motivado por reprobar un examen.

Un joven asesinó a puñaladas a ocho personas y dejó a otras 17 heridas, en un ataque perpetrado en el Instituto Vocacional de Artes y Tecnología de Wuxi, ubicado en la ciudad de Yixing, en China.

Según la policía, el sospechoso era un recién graduado y estaba motivado por “reprobar un examen, no recibir un certificado de graduación y estar insatisfecho con la compensación de la pasantía”, informó CNN.

El sospechoso, un graduado de la escuela de 21 años de edad de apellido Xu, fue detenido en la escena y actualmente la investigación sigue en curso.

Segundo ataque masivo en China en una semana

Este, según información entregada por AP, es el segundo ataque masivo en una semana en China.

Recordemos que hace unos días un sujeto condujo su auto contra un grupo de personas en una instalación deportiva en Zhuhai, dejando 35 muertos y 43 heridos.