Elecciones en Venezuela: Afirman que Maduro impidió vuelo con ex presidentes rumbo a Caracas - Chilevisión

El gobierno de Nicolás Maduro habría bloqueado el espacio aéreo, bloqueando la llegada de observadores internacionales en un acto que intensifica las tensiones previas a las elecciones presidenciales venezolanas.

El gobierno venezolano, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, ha generado controversia al impedir el despegue de un avión de Copa Airlines desde Panamá que transportaba a varios expresidentes latinoamericanos hacia Caracas.

Entre los pasajeros del vuelo se encontraban Mireya Moscoso, ex presidenta de Panamá; Vicente Fox, ex presidente de México; y Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia.

Este incidente, que ha elevado la tensión diplomática en la región, ocurrió días antes de las elecciones presidenciales venezolanas programadas para este domingo.

Los ex mandatarios planeaban actuar como observadores electorales en las elecciones venideras. Sin embargo, el presidente panameño, José Raúl Mulino, informó que el "bloqueo del espacio aéreo venezolano" ordenado por el régimen de Maduro impidió la salida del avión desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá.

#UltimaHora Copa Airlines pide a los expresidentes Vicente Fox, Tuto Quiroga, Mireya Moscoso, Miguel Angel Rodriguez y ex vicepresidenta Marta Ramirez por órdenes del régimen de Maduro que bajen del avión que va rumbo a Caracas, tras prohibir su entrada al país como observadores pic.twitter.com/ggB3YS4kD4 — Gabriel Boscan (@GaboBoscanA) July 26, 2024

Miembros del Grupo Libertad y Democracia

Esta medida también afectó a un vuelo procedente de Caracas que tenía previsto aterrizar en Panamá.

La ex vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, quien también estaba a bordo del vuelo, expresó su descontento en redes sociales, subrayando la importancia de la misión internacional para apoyar un proceso electoral transparente en Venezuela.

Los líderes a bordo son miembros del Grupo Libertad y Democracia, una coalición que incluye a influyentes exlíderes de América Latina y Europa, quienes han manifestado su preocupación por el estado de la democracia en Venezuela.

¡Atención! 🚨 Nos han bajado del vuelo de Copa en el que íbamos a Caracas junto a Mireya Moscoso, @VicenteFoxQue, @tutoquiroga y @EduardoAQuiros, por orden del gobierno venezolano. Retuvieron arbitrariamente tres aviones con 450 pasajeros para impedir nuestro viaje, evidenciando… https://t.co/C1f6KLV8rA — Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) July 26, 2024

Posibles sanciones internacionales

Este incidente ocurre después de que el Grupo Libertad y Democracia emitiera una declaración advirtiendo sobre "posibles sanciones internacionales" si se detectaran irregularidades o fraude en el proceso electoral venezolano.

Los comicios contarán con la participación de diez candidatos, incluido el actual presidente Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, representante de la coalición opositora.

Tensión diplomática entre Venezuela y Panamá

La decisión de Caracas de bloquear el vuelo ha exacerbado las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Panamá. Como resultado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá convocó a la representante diplomática de Venezuela para solicitar explicaciones.

Esta acción destaca la seriedad de la situación y la preocupación internacional sobre la transparencia y legitimidad de las próximas elecciones en Venezuela, en las que el actual régimen busca asegurar su continuidad en medio de crecientes críticas por parte de la comunidad internacional.