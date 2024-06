El mea culpa de piloto que sufrió angustiante apertura de cabina en vuelo: Perdió la visión por 28 horas - Chilevisión

La piloto holandesa vivió minutos de terror mientras se encontraba en pleno vuelo, accidente que subió a redes sociales y se volvió viral. Por ello, envió un mensaje a sus colegas y futuros pilotos.

Una piloto holandesa sufrió un impactante imprevisto aéreo luego que la capota de su avión se abriera repentinamente en pleno vuelo. Accidente que rápidamente se viralzó en redes sociales.

Narine Melkumjan es la mujer protagonista de este registro, quien tuvo que aterrizar casi a ciegas luego que la cabina de su aeronave saliera disparada por los aires.

En medio de aquellos minutos de terror donde las fuerzas del viento y el ruido ensordecedor la azotaban, la piloto logró mantener la calma y controlar el avión modelo Extra 330LX.

¿Por qué ocurrió el accidente?

Según relató Melkumjan al medio ABC, todo ocurrió hace dos años, durante su segundo vuelo acrobático del día. El hecho lo atribuyó a un error personal por no realizar una revisión adecuada antes de despegar.

“El pasador de bloqueo de la capota nunca entró en la posición de bloqueo y no lo noté durante mis comprobaciones”, recordó.

A lo anterior sumó que cometió el error de ir al campo de entrenamiento justo después de recuperarse del Covid, pese a no recobrar sus fuerzas por completo.

“El vuelo fue una experiencia angustiosa, llena de ruido, dificultades respiratorias y visibilidad reducida”, comentó. Esto porque voló sin protección en los ojos.

De hecho tras aterrizar, la piloto tardó casi 28 horas en recuperar la visión por completo.

Una importante advertencia

Aunque el accidente ocurrió en el año 2022, Narine Melkumjan no decidió hacer público el registro hasta ahora. Su objetivo es poder ayudar a otros pilotos que deban enfrentarse a una situación similar.

"Si eres piloto y estás viendo esto, espero que mi historia te sirva como adevertencia y que aprendas de mi error", comentó al medio Diario AS.

"No es fácil exponer mis vulnerabilidades para que el mundo las vea. Sin embargo, me he dado cuenta de lo importante que es ser transparentes acerca de nuestras deficiencias y las lecciones que aprendemos a lo largo del camino", concluyó.

