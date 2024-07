Nuevo turbazo a familia en La Cisterna: “Se abalanzaron sobre mi señora y después sobre mí” - Chilevisión

Un nuevo turbazo fue registrado la madrugada de este jueves en contra de una familia en La Cisterna. Delito que fue realizado por al menos seis delincuentes, quienes golpearon y amenazaron a sus víctimas.

Los habitantes de la casa estaban durmiendo cuando de pronto escucharon un fuerte ruido. Y apenas se acercaron a ver qué ocurría, fueron abordados por los antisociales, quienes registraron cada espacio del inmueble.

La esposa de Sergio, una de las víctimas, consiguió escapar y acudir a un servicentro para pedir ayuda, logrando llamar a Carabineros.

"Me empezaron a golpear y pedían dinero"

Por su parte, Sergio relató a CHV Noticias los minutos de terror que vivieron.

Evidentemente conmocionado, contó que "estábamos durmiendo y entraron estos tipos, abrieron la puerta haciendo palanca. Entraron todos, se abalanzaron sobre mi señora y despues sobre mí".

"Me empezaron a golpear y lo único que pedían era dinero, joyas, si teníamos oro... lo único que pedían eran cosas de valor, y nosotros no manejamos eso. Lo único que tenía era un poco de efectivo", agregó.

Posterior a esto, los delincuentes escaparon a bordo de la camioneta de la familia y arrasaron con el portón para salir del lugar.

Es más, Sergio contó que uno de los antisociales le dijo que "no me importa si te mueres o no, a mí no me va a pasar nada porque soy menor de edad".

Finalmente cabe mencionar que debido a la golpiza de la que fue víctima, Sergio quedó con una serie de lesiones en su cabeza y por las cuales incluso recibió 10 puntos en un centro médico.