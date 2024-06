Mamá del “Cara de Completo” reivindicó nueva vida del lanza chileno: “No estoy para ir a verlo a la cárcel” - Chilevisión

Marta Suazo, de 73 años, lamentó el recorrido delictual de su hijo que lo llevó a la fama como uno de los lanzas más avezados del país y Europa. Sostuvo que como familia "queremos que cambie el chip a su vida".

Hace unos días se dio a conocer el regreso del famoso lanza chileno conocido como el "Cara de Completo", dando paso a su detención por una causa pendiente, tras vivir durante años en Barcelona, España. Trayectoria delictual que fue comentada por su mamá de 73 años.

El nombre del avezado delincuente es Roberto Riquelme, quien hace una década se transformó en el ladrón más conocido por su forma de operar en el Metro de Santiago.

Un método que luego aplicó en el viejo continente y que también lo llevó a hacerse de un infame nombre.

En Chile, el "Cara de Completo" fue detenido 32 veces. La última de ellas el pasado 1 de junio, cuando personal de la PDI acudió a su casa familiar para su captura por una causa pendiente por robo con sorpresa, dando paso a su formalización.

Habla mamá del "Cara de Completo"

En conversación con LUN, Marta Suazo (73), mamá de Riquelme, contó detalles sobre el regreso de este hombre a territorio nacional, asegurando que "mi hijo viene con otras aspiraciones".

Entre ellas, reveló, cuidar de su madre dado que "yo paso enferma y el también tiene que ver por mí".

"A mí nunca me ha gustado lo que hace él, yo soy una mujer de trabajo. A mí se me escapó de las manos, pero yo no voy a decir que mi hijo es malo, que mi hijo es un bandido", explicó la mujer, acusando que "la prensa lo ha tildado de tal manera que no le dan el pase para que salga de donde está".

Su exposición mediática y la gran cantidad de antecedentes en su contra serían razones por las que no podría conseguir un trabajo formal.

"Él sabe manejar. Es buen mecánico. Desde niño manejó. El volante es lo de él. Me gustaría que tuviera una pega de chofer", comentó su madre.

"Yo le digo que ya no estoy para ir a verlo a la cárcel"

Marta expuso que, tras el regreso de su hijo a Chile, pudo observar que "ha estado tranquilo". Es más, "queremos que le cambie el chip a su vida".

"Yo le digo que ya no estoy para ir a verlo a la cárcel. Tiene un hijo chico, ese niño es su debilidad. Todos los días lo veía a través del teléfono, y tiene otros tres hijos más grandes", complementó.

En cuanto a su periodo en Europa, la mamá del "Cara de Completo" confesó que fue un tiempo complejo a nivel familiar.

"Se me hizo difícil no tenerlo a mi lado, no poder abrazarlo. Le decía que se viniera, que lo echaba de menos. Él me decía que me esperara un poquito", dijo.

Pero finalmente consiguieron reencontrarse después de no verse por dos años.

"Él es mi hijo mayor, el único hombre y yo lo amo con mi vida. Me ha dolido mucho que la prensa especule más allá", agregó Marta.