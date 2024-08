“Jamás lo imaginé”: El insólito gesto que tuvieron hijos con su padre después de intentar matarlo en Concepción - Chilevisión

En conversación con Chilevisión, Erika Guzmán actualizó el estado de salud de su hermano y relató un desconocido detalle sobre los acusados luego del frustrado parricidio.

Totalmente desconcertada se mostró Erika Guzmán, hermana de Mauricio, el comerciante de 51 años que fue baleado, presuntamente, por encargo de sus tres hijos en Concepción.

En conversación con Chilevisión, la mujer afirmó estar "muy mal" por lo ocurrido. "Pensaba otra cosa, no sé, patas negras, pero no me lo imaginé jamás que podía haber pasado esto", expresó, sobre el actuar de sus sobrinos.

Sobre ese mismo punto, relató que los sujetos, que pasaron a prisión preventiva tras una audiencia de formalización, visitaron a su padre en el hospital, cuando aún no había información sobre posibles autores de los disparos.

Visitaron a su padre en el hospital luego de intentar matarlo

"Antes de ayer los vi en el hospital viendo a mi hermano visitándolo y muy afligidos", relató. "Jamás me lo imaginé que podían haber sido ellos", recalcó.

Finalmente, Erika abordó la relación de su hermano con sus hijos, asegurando que había problemas pero como en cualquier otra familia, y actualizó su estado actual de salud.

"Obviamente, como cada papá peleaba con sus hijos, pero tampoco para llegar a un nivel así. Mi hermano se encuentra bien, se está recuperando, todavía sigue con su proyectil, pero está fuera de riesgo", concluyó.