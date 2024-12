Las imágenes de la persecución aérea que permitió recuperar auto de Renato Munster tras encerrona - Chilevisión

Tras el violento robo que sufrió el actor, funcionarios de Carabineros inciaron un procedimiento apoyado tanto por la Prefectura Radio Patrullas como también la Prefectura Aérea.

El reconocido actor Renato Munster fue víctima de un violento robo tipo encerrona durante la noche de este miércoles 11 de diciembre, en la comuna de Santiago.

El asalto al intérprete, conocido por sus papeles tanto en teatro como en televisión, ocurrió cuando fue abordado por tres vehículos en la Autopista Central.

Allí, los delincuentes descendieron con armas de fuego con las que Munster fue apuntado y amenazado: El tamaño "era una cuestión gigante, como un arma de guerra", dijo.

Una vez dio aviso a Carabineros, funcionarios lograron interceptar el automóvil sustraído en la comuna de San Bernardo, aunque los autores se dieron a la fuga y su paradero aún es desconocido.

En el mismo lugar, los delincuentes también asaltaron el auto que se encontraba delante del artista. Una cámara de la institución policial capturó parte de la persecución.

VER MÁS DE CASOS POLICIALES

"Se inicia un seguimiento controlado por parte de la institución, tanto apoyado por la Prefectura Radio Patrullas como también la Prefectura Aérea, dando alcance a ellos en San Bernardo, en donde se recuperan dos vehículos que tenían encargo", relató el teniente Tomás Urra.

El relato de Renato Munster tras encerrona

Desde una comisaría de Carabineros, el actor Renato Munster entregó declaraciones a los medios de comunicación y comenzó diciendo que "yo venía de un evento de beneficencia aquí al costado de La Moneda".

"Todos los días salgo y digo ¿cuál es mi karma, en qué momento me va a tocar? Esto es una lotería. Doy gracias a Dios de que no me pasó nada, porque hay gente que ha muerto", reflexionó.

En cuanto al robo, recordó que recibió insultos y agresiones.: “Muchas amenazas. Es como una terapia de shock. Te gritan y te amenazan con esas tremendas armas. Yo conté cuatro enmascarados, gente joven. Chilenos, al menos el que me gritó a mí”.