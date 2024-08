“Esto no va a quedar así”: Abuela de lactante fallecido arremetió contra cuidadora de guardería ilegal - Chilevisión

Tras el lamentable deceso de la guagua de ocho meses en Estación Central, Rosa Gomera, familiar de la víctima, acusó una negligencia por parte de la persona a cargo del menor.

La abuela del lactante de ocho meses fallecido esta jornada en Estación Central, Rosa Gomera, reaccionó al trágico deceso y apuntó contra la cuidadora de la "guardería ilegal".

Cabe recordar que la guagua habría fallecido tras quedar durmiendo boca abajo, y habría sido la propia mujer a cargo de cuidarlo quien llamó a Carabineros.

Más tarde se confirmó que falleció por asfixia y un paro cardiorrespiratorio, mientras que también se conoció que la persona a cargo del recinto irregular estaba a cargo de otros 10 menores al momento de la tragedia.

En ese contexto, Gomera manifestó que "a ella le pagaban, no lo hacía gratis". "A ella le pagaban por el cuidado de los niños, entonces si ella sabe que no podía cuidar a más de cinco, no cojas a diez", dijo a Meganoticias.

Abuela de lactante fallecido: "Esto no se va a quedar así"

Además, advirtió que "sea donde sea, ella me va a tener que dar la cara, porque esto no se va a quedar así. Su muerte no se va a quedar impune".

Finalmente, afirmó que la causa del incidente fue por una irresponsabilidad: "¿Hoy desde la 12 del día lo acuesta y a las 13:30 horas se da cuenta de que el niño está muerto? Entonces hay negligencia".