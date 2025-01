Claudio Bravo aclaró robo de zapatillas: “No es nada nuestro, no son mis cosas” - Chilevisión

El ex futbolista Claudio Bravo salió al paso de la información de un robo que inicialmente se vinculó hacia él. "Yo no compraría tantas zapatillas, estás loco", comentó.

Claudio Bravo salió al paso luego de que se vinculara su nombre a un millonario robo que preliminarmente trascendió había ocurrido en su casa ubicada en la comuna de Buin, región Metropolitana.

El ex capitán de la Roja declaró al ser consultado por este delito que "no es nada nuestro. No es mío. Aunque sea familiar, no es mío. No son mis cosas, por ende, mi nombre no debería aparecer".

Inicialmente se reportó que este era el segundo delito que sufría en menos de 10 días, sin embargo, el arquero descartó haber sufrido este acto delincuencial.

Habla Claudia Bravo

"Yo no compraría tantas zapatillas, estás loco. ¿Para qué?", sostuvo el otrora portero del Barcelona.

También fue consultado por si el terreno en el que se desarrolló el robo era suyo o de su propiedad, ante lo que indicó que "da igual si es mío, de un familiar, de un primo, sobrino, hijo o si es tuyo. Lo que pasó es que entraron a robar, tampoco me interesa saber".

Millonario robo de zapatillas

Carabineros de la Tenencia Viluco concurrió esta mañana a la vivienda que inicialmente se vinculó a Claudio Bravo, ubicada en una parcela del sector de Camino Maipo.

Durante la madrugada los sujetos ingresaron al terreno donde guardaba dos camiones con carga de zapatillas en containers.

Luego, habrían vulnerado los sellos de seguridad para sustraer medio cargamento desde el interior, las cuales iban a ser comercializadas en un emprendimiento familiar.

El total de las especies sustraídas están avaluadas en aproximadamente $150 millones. Al momento, Carabineros espera las instrucciones de la Fiscalía para futuras diligencias.