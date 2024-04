Delincuentes asaltan y balean a dueño de botillería de 60 años en Lo Espejo - Chilevisión

Pese a que los antisociales dispararon en reiteradas ocasiones, la víctima solo resultó con un herida en una de sus manos tras resistirse al robo, El dueño del local aseguró que no es la primera vez que asaltan su negocio.

Un adulto de 60 años resultó herido tras un violento asalto perpetrado por dos sujetos que dispararon en reiteradas ocasiones contra el dueño del local en la comuna de Lo Espejo.

Gracias a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del lugar, se observa que los antisociales entraron al local comercial con un arma de fuego para sustraer especies del lugar.

Sin embargo, el propietario se defendió del ataque, dejándolo solamente con un corte en una de sus manos pese a que le dispararon en reiteradas ocasiones por parte de los delincuentes.

Tras el violento incidente, la víctima del robo debió acudira un recinto médico para ser asistido de su herida.

Víctima del robo en Lo Espejo aclaró que no es primera vez que roban su botillería

Luego del violento incidente, la víctima decidió hablar con CHV Noticias y detalló los minutos de terror que atravesó en su botillería.

"Llegaron tirando balazos hacia el local. La gente salió arrancando, pero yo me quedé luchando con ellos. Yo me enfrenté a ellos y ellos me tiraron entre 8 y 10 balazos", recalcó.

Además, el locatario aclaró que no es la primera vez que su local era robado por delincuentes, asegurando que tomará medidas para evitar los delitos.