Manuel le cortó mal el pelo a Yuhui en Gran Hermano: Jugadores se mostraron en desacuerdo

Yuhui Lee nuevamente se puso a manos de Miguel y Manuel para un cambio de look. Sin embargo, el resultado no fue el esperado luego que los jugadores decidieran realizar un corte que no era del agrado del chef. Un suceso que desató cierta molestia entre los integrantes de la casa.