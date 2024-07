¡El tridente ataca de nuevo! Michelle y Chama arrasan con Felipe y Daniela en Gran Hermano

Michelle, Chama y Cami, el tridente de Gran Hermano, no pudieron evitar admitir que ya no soportan las actitudes de Felipe Thompson dentro de la casa. Una conversación que no dejó fuera del pelambre a la ex participante Daniela Bravo.

Emitido el 28/07/2024