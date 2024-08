“No todo es para siempre”: El desvergonzado coqueteo de Diego con Cami Andrade en Gran Hermano

Diego Bazaes no se aguantó y le reveló a Camila Andrade que una de las cosas que lamenta de esta nueva temporada de Gran Hermano es que no está soltera, una afirmación que no sorprendió para nada a la conductora.