Linda vivió una aterradora madrugada en Gran Hermano: “Estaba desesperada”

No es la primera vez que le ocurre. Linda no pudo dormir y despertó a Camila Power en búsqueda de ayuda en Gran Hermano, tras haber sufrido una especie de parálisis del sueño de la cual no podía despertar.

Emitido el 28/07/2024