Linda no consigue perdonar a Íñigo por su desaire en vivo: “Con lo que me hizo...”

La gitana no olvidó lo sentida que quedó con el ex jugador luego que no la eligiera como favorita para ganar y admitió que le cuesta volver a retomar su antigua amistad con él, pese a que ambos bromeaban con una relación madre-hijo.

Emitido el 18/10/2024