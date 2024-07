¿Hicieron las paces? Camila Andrade reveló conversación con Michelle Carvalho tras tenso momento

Tras definirse la placa parcial, la ex Miss Universo Chile aseguró que la modelo brasileña se acercó a ella para pedirle disculpas. "Me dijo anoche que ella me votó, porque pensó que yo la iba a votar", señaló.

Emitido el 18/07/2024