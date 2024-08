Fue delatada por Pato: Chama sigue furiosa con Michelle por no seguir las mismas estrategias de juego

La familia Tamagotchi no deja de quebrarse y Chama no puede olvidar su rabia con Michelle por no apoyarse al hacer campañas para eliminar a sus compañeros. "No quieren que estemos bien", comentó la venezolana sobre Pato y sus acusaciones.

Emitido el 27/08/2024