Edymar Acevedo - Chilevisión

Destacada bailarina y maestra del Teatro Municipal de Santiago que se dedicará a observar críticamente la técnica, disciplina y pasión de los concursantes sobre la pista.

Con disciplina, consiguió transformarse en Primera Bailarina del Ballet de Santiago y, durante siete años consecutivos, obtuvo el Cuadro de Honor del Teatro Municipal como alumna destacada.

Durante su trayectoria, entre múltiples logros, se consolidó como figura central del Ballet de Santiago y su mayor orgullo fue permanecer durante 30 años como cuerpo estable del mismo.

Al retirarse como bailarina a los 39 años, siguió vinculada al mundo de la danza, pero como maestra de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal durante 20 años, formando a nuevas generaciones, y se desempeñó como coreógrafa, llegando a ser reconocida por la crítica de ópera.

Ahora, Edymar llegó a Fiebre de Baile con la misión de transmitir sus enseñanzas nutridas en base a su enorme trayectoria; pero también, considerando aquello, exigir un alto nivel en los y las participantes.