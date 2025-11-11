VIDEO | Revive acá la imperdible presentación del grupo Rock and Roll de Fiebre de Baile - Chilevisión

Skarleth Labra encendió el escenario EN VIVO con su baile de “Pegao” de Wisin & Yandel

La influencer trajo el lado más potente del reggaetón en una performance que tenía a todos enérgicos. En una mezcla de fuerza y sensualidad, Skar volvió a mostrar su versatilidad en la pista y la fiera que lleva adentro. ¿Lo habrán notado los jueces?