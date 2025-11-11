VIDEO | Revive acá la imperdible presentación del grupo Rock and Roll de Fiebre de Baile - Chilevisión

VIDEO | Revive la motivada presentación de Carlyn Romero con todo el estilo de Rihanna
Carlyn Romero se apoderó del escenario de Fiebre de Baile al ritmo de "Don't Stop the Music" de Rihanna. ¿Logrará convencer al jurado y obtener la inmunidad?
La influencer trajo el lado más potente del reggaetón en una performance que tenía a todos enérgicos. En una mezcla de fuerza y sensualidad, Skar volvió a mostrar su versatilidad en la pista y la fiera que lleva adentro. ¿Lo habrán notado los jueces?
El exfutbolista se lució con una animada e intensa coreografía que le hizo ganarse los gritos y aplausos del público. Con toda la sazón apasionada de Chayanne, mostró un nuevo lado de su talento de baile.
El grupo conformado por Claudio Valdivia, Skar Labra, Carlyn Romero, Faloon Larraguibel, Esteban Paredes, Gabriel Urzúa y Raimundo Cerda se lucieron en la pista al ritmo de "Hot Stuff" de Donna Summers.
Abrieron la noche con toda la energía de “Great balls of fire” de Jerry Lee Lewis y trajeron la onda vintage al escenario. Con pasos impecables y animados, Dani Castro, Francisco Reyes, Cata Days, Cony Capelli y Nicole Moreno lo dieron todo.