VIDEO | ¡Pura emoción! Revive acá la dramática presentación bajo la lluvia de Faloon Larraguibel - Chilevisión

VIDEO | Revive acá la energética presentación de Rai Cerda y Valentina Saini al ritmo de “Ave María”

Los “primos” deslumbraron al jurado con una coreografía alegre que se ganó de inmediato al público. Con pasos ligeros y la mejor energía de todas, Rai demostró su gran avance en la danza y que puede ser un buen bailarín sin importar las críticas.