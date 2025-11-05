VIDEO | ¡Pura emoción! Revive acá la dramática presentación bajo la lluvia de Faloon Larraguibel - Chilevisión

VIDEO | Carlyn Romero brilló con su gran interpretación bajo la lluvia en Fiebre de Baile
En esta jornada de eliminación, Carlyn Romero junto a su bailarín Rodrigo Canobra se lucieron en el escenario al ritmo de la canción "Mío" de Paulina Rubio.
La influencer y bailarina hizo que todos contuvieran el aire con su intensa y emocionante performance. Con esta balada mexicana perfecta para la competencia de esta noche, dejó todo su corazón y pasión en la pista.
Princesa Alba junto a Juanfra Matamala se adueñaron del escenario al realizar una intensa y dramática interpretación del tema "EL hombre que yo amo" de Myriam Hernández. ¿Cómo la evaluará el jurado?
La modelo deslumbró al público con una emocionante coreografía de “A quién quiero mentirle”, ¡y ni siquiera se notó que fue su debut danzando bajo el agua! Con flexibilidad y mucho sentimiento, Camila se llevó todos los aplausos.
Grabiel Urzúa y Geraldine Muñoz invitaron a Mariela Montero para unírseles en este triángulo de fuego. Un show donde deslumbraron con sus pasos al ritmo de "Uptown Funk" de Bruno Mars en Fiebre de Baile.
Los “primos” deslumbraron al jurado con una coreografía alegre que se ganó de inmediato al público. Con pasos ligeros y la mejor energía de todas, Rai demostró su gran avance en la danza y que puede ser un buen bailarín sin importar las críticas.