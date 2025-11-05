 VIDEO | ¡Pura emoción! Revive acá la dramática presentación bajo la lluvia de Faloon Larraguibel - Chilevisión
VIDEO | ¡Pura emoción! Revive acá la dramática presentación bajo la lluvia de Faloon Larraguibel

Compitiendo por la inmunidad, Faloon Larraguibel y Yerko Aliaga lo dieron todo en la pista siguiendo la canción "Víveme sin miedo" de Laura Pausini, donde el dramatismo fue el gran protagonista.

Emitido el 05/11/2025

