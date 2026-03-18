 ¡Nuestro villano favorito! Gonzalo Valenzuela se convirtió en Gru en entretenida performance - Chilevisión
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¡Nuestro villano favorito! Gonzalo Valenzuela se convirtió en Gru en entretenida performance

El actor mostró sus habilidades mezclando su talento de interpretación con el baile. Bailando como si fuera el mismísimo personaje y exhibiendo una increíble caracterización, Gonzalo lo dio todo en la pista al ritmo de “Happy” de Pharrell Williams.

Emitido el 17/03/2026

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