¡Nuestro villano favorito! Gonzalo Valenzuela se convirtió en Gru en entretenida performance - Chilevisión

Una aventura congelada: Dani Castro entregó una actuación de alto nivel con la magia de “Frozen”

La participante se transformó en una princesa que encantó a todos los presentes en Fiebre de Baile dos con sus poderes. Mezclando el hielo del concepto con el fuego de su pasión, Dani se desafió a sí misma con una coreografía impactante.