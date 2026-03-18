¡Nuestro villano favorito! Gonzalo Valenzuela se convirtió en Gru en entretenida performance - Chilevisión

Derroche de sensualidad: Diego Venegas encendió la pista de baile al ritmo de Magic Mike
Diego Venegas enloqueció al público con una sensual puesta en escena al ritmo de "Pony" de Ginuwine, donde se llevó los aplausos por su coqueta coreografía.
Uno de los soundtracks más famosos de la historia cobró vida en la pista de Fiebre de Baile junto a Kathy. Su elegancia y talento le hicieron justicia al icónico relato de amor de Whitney Houston en “El guardaespaldas”. ¡Solo faltaron las palomitas!
La participante se transformó en una princesa que encantó a todos los presentes en Fiebre de Baile dos con sus poderes. Mezclando el hielo del concepto con el fuego de su pasión, Dani se desafió a sí misma con una coreografía impactante.
El actor y comediante se metió en la piel del ogro más querido del cine al ritmo de "I'm a believer" de Eddy Murphy, dándolo todo en el escenario de Fiebre de Baile junto a su bailarina Scarleth Acosta.
El actor mostró sus habilidades mezclando su talento de interpretación con el baile. Bailando como si fuera el mismísimo personaje y exhibiendo una increíble caracterización, Gonzalo lo dio todo en la pista al ritmo de “Happy” de Pharrell Williams.
La bailarina emocionó al público y al jurado con una puesta en escena inspirada en la película Coco, de Disney. Instancia donde interpretó a Imelda seguido de una dulce coreografía junto a su bailarín Pascual Acuña.
La participante interpretó “Young hearts run free” de Kym Mazelle con una coreografía llena de fuerza e ilusión. Este clásico de los romances tormentosos se transformó en un relato cargado de magia que se llevó aplausos en esta noche de película.
El exfutbolista llegó a esta “noche de película” con una propuesta romántica y repleta de magia. Y es que pudo mostrar todo su crecimiento en la danza con su presentación de “My heart will go on” de Céline Dion. ¡Este barco no se hundirá!