 ¡Dos rubias icónicas! Nicole Moreno mostró su lado más empoderado al ritmo de Britney Spears - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¡Dos rubias icónicas! Nicole Moreno mostró su lado más empoderado al ritmo de Britney Spears

La exchica reality deslumbró al público de Fiebre de Baile con un show lleno de fuerza y pasión. “Work bitch” fue la emblemática canción con la que entregó un tremendo mensaje en esta noche de repechaje: si quieres algo, ¡trabaja para conseguirlo!

Emitido el 30/12/2025

RELACIONADOS

01:37

¡Con traje platinado! Kike Acuña lo dejó todo para quedarse en Fiebre de Baile

El exfutbolista nacional volvió a saltar al escenario de Fiebre de Baile con una arriesgada presentación que busca convencer al jurado para seguir en el estelar.

01:42

“El DUELO”: Ini Cifuentes mostró sus habilidades de baile y esgrima con una especial coreografía

La deportista mezcló dos disciplinas distintas en una performance en la que lució su crecimiento como bailarina Con este recordado tema de La Ley, Ignacia sin duda le enseñó al jurado las ganas que tiene de volver a la competencia.

01:45

VIDEO | Revive acá la hipnotizante bachata de Carlyn Romero al ritmo de C. Tangana y Nathy Peluso

La participante de Fiebre de Baile mostró una versión mejorada de la que se vio al principio del programa. Con la canción “Ateo”, sorprendió a todos los presentes con su notable mejora y aplaudido desempeño. ¿Qué opinará el jurado?

01:41

¡Sacó su lado rockero! Diego Pánico sorprendió con osada presentación en Fiebre de Baile

El participante que saltó del público a la pista, y usó el clásico de Toto para desempeñarse en Fiebre de Baile, dejó toda su energía y entusiasmo al público presente.

01:47

¡Dos rubias icónicas! Nicole Moreno mostró su lado más empoderado al ritmo de Britney Spears

La exchica reality deslumbró al público de Fiebre de Baile con un show lleno de fuerza y pasión. “Work bitch” fue la emblemática canción con la que entregó un tremendo mensaje en esta noche de repechaje: si quieres algo, ¡trabaja para conseguirlo!

03:57

¡La última obertura del año! El elenco de Fiebre de Baile encendió la noche con los clásicos de cumbia

Los participantes y sus compañeros lo dieron todo en ese último programa de 2025. Con canciones emblemáticas de estas fiestas, como los mejores éxitos de Tommy Rey, despidieron este exitoso año a lo grande. ¡Fue una fiesta imperdible!

01:38

“De vuelta pa la vuelta”: Nidyan Fabregat se lució en esta jornada de repechaje con su prendida salsa

La influencer demostró su lado más coqueto y elegante con la canción de Daddy Yankee y Marc Anthony. Dispuesta a permanecer en Fiebre de Baile tras su corta participación inicial, aprovechó su segunda oportunidad y lo dejó todo en la pista.

01:48

¡Con el corazón latino! Kike Acuña regresó con energía renovada y más ágil que nunca

El exfutbolista quiere volver a sorprender a todos en Fiebre de Baile y, durante el repechaje, hizo una presentación que levantó al público con el ritmo.

01:35

¡Toda una “Lady Marmalade”! Ini Cifuentes mostró su gran talento con una magnética performance

La esgrimista le enseñó al jurado su motivación para volver al programa con su impactante baile. Con toda una vibra burlesque digna de Christina Aguilera, Ignacia lo dejó todo en la pista en esta noche de repechaje.

Publicidad
Publicidad
Publicidad