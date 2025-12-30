¡Dos rubias icónicas! Nicole Moreno mostró su lado más empoderado al ritmo de Britney Spears - Chilevisión

¡Con traje platinado! Kike Acuña lo dejó todo para quedarse en Fiebre de Baile
El exfutbolista nacional volvió a saltar al escenario de Fiebre de Baile con una arriesgada presentación que busca convencer al jurado para seguir en el estelar.
La deportista mezcló dos disciplinas distintas en una performance en la que lució su crecimiento como bailarina Con este recordado tema de La Ley, Ignacia sin duda le enseñó al jurado las ganas que tiene de volver a la competencia.
La participante de Fiebre de Baile mostró una versión mejorada de la que se vio al principio del programa. Con la canción “Ateo”, sorprendió a todos los presentes con su notable mejora y aplaudido desempeño. ¿Qué opinará el jurado?
La exchica reality deslumbró al público de Fiebre de Baile con un show lleno de fuerza y pasión. “Work bitch” fue la emblemática canción con la que entregó un tremendo mensaje en esta noche de repechaje: si quieres algo, ¡trabaja para conseguirlo!
Los participantes y sus compañeros lo dieron todo en ese último programa de 2025. Con canciones emblemáticas de estas fiestas, como los mejores éxitos de Tommy Rey, despidieron este exitoso año a lo grande. ¡Fue una fiesta imperdible!
La influencer demostró su lado más coqueto y elegante con la canción de Daddy Yankee y Marc Anthony. Dispuesta a permanecer en Fiebre de Baile tras su corta participación inicial, aprovechó su segunda oportunidad y lo dejó todo en la pista.
La esgrimista le enseñó al jurado su motivación para volver al programa con su impactante baile. Con toda una vibra burlesque digna de Christina Aguilera, Ignacia lo dejó todo en la pista en esta noche de repechaje.