Con referencia a Christina Aguilera: Cata Days mostró su impactante dinamismo en el repechaje - Chilevisión

¡Con el corazón latino! Kike Acuña regresó con energía renovada y más ágil que nunca
El exfutbolista quiere volver a sorprender a todos en Fiebre de Baile y, durante el repechaje, hizo una presentación que levantó al público con el ritmo.
La esgrimista le enseñó al jurado su motivación para volver al programa con su impactante baile. Con toda una vibra burlesque digna de Christina Aguilera, Ignacia lo dejó todo en la pista en esta noche de repechaje.
El influencer hizo historia en la televisión al ser la primera persona del publico en pisar la competencia. Con su actitud de siempre y al ritmo de “Perro fiel” de Shakira, lo dio todo en la pista para ganarse un lugar en el programa.
Sus ganas de volver al programa se notaron en esta noche de repechaje. Danzando una batucada que la hizo verse como una nativa, la querida Luli lo dejó todo en la pista para demostrar que merece una nueva oportunidad en la competencia.
La participante debió dejar la competencia tras una lesión que le impidió bailar por tres semanas. En esta jornada de segundas oportunidades, deslumbró al público con la encendida canción de Tambor Urbano. ¡Llena de fuego y pasión!
Con el clásico "Hung up" de la reina del pop, Cony Capelli puso todas sus fichas en una performance que pretende ser la ganadora de la noche y salir de la zona de riesgo de Fiebre de Baile. ¿Será suficiente para el jurado de Fiebre de Baile?