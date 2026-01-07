¡Con clásico de los 90'! Diego Pánico regresó con nuevo baile para animar al público - Chilevisión

¡I Feel Like a woman! Cata Days tuvo su retorno soñado con coqueta performance
Tras entrar por repechaje, la influencer demostró que tiene todo para seguir en competencia y convertirse en una de las favoritas de Fiebre de Baile.
La exchica reality regresó a la competencia de Fiebre de Baile con una fiera que se tomó todo el escenario. Sensual y empoderada, mostró una faceta implacable con la icónica canción de Kylie Minogue. ¿Qué opinará el jurado de esta performance?
Esta romántica canción se tomó la pista de Fiebre de Baile con una coreografía íntima y llena de gracia. Con una apariencia impactante y pasos pulidos que demostraron su arduo trabajo en la competencia, Cami sorprendió al público con su presentación.
La exchica reality trajo toda la onda robótica con un baile pop que se ganó todos los aplausos. Aunque tuvo algunos pequeños tropiezos durante la presentación, sin duda logró superarlos como una profesional y terminó con la gracia que la caracteriza.
La merenguito deslumbró a todos con su nostálgica presentación al ritmo de A-HA. Con su icónica canción “Take on me” y colores flúor que hicieron que el público retrocediera en el tiempo, entregó un show impecable para debutar este 2026.