Cony Capelli debutó con una salsa en Fiebre de Baile: Revive acá su presentación - Chilevisión

La ganadora de Gran Hermano Chile saltó a la pista de baile con una movida salsa que sacó chispas. ¿Habrá sido suficiente para convencer al jurado en su primera presentación?
Emitido el 05/10/2025
El máximo goleador albo sorprendió con su primera coreografía en el estelar de Chilevisión al ritmo de una particular canción famosa en TikTok.
La campeona fitness bailó al ritmo de Dura, canción que le haría justicia en base a su excelente desempeño como deportista. Además, hizo una novedosa mención a ello en la pista de baile.
El galán de teleseries debutó con un tributo al rey del pop en la pista de baile. Al ritmo de Beat it, el actor intentó conquistar al jurado y el público.
La show woman llamó la atención con su fantasía latina, personificando a una artista que es parte de su gran catálogo de imitaciones. Sin embargo, se llevó varias críticas por cantar.
