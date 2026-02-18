Yiego Pizarro - Chilevisión

A las seis de la tarde, cuando el Metro comienza a llenarse, alguien apoya su celular contra un muro, encuadra rápido y deja que el cuerpo hable. No hay luces profesionales, no hay equipo técnico, no hay coreógrafo detrás. Solo decisión.

Así nació Diego Pizarro, el “bailarín del Metro”, el joven que convirtió un andén en escenario y que hoy enfrenta su prueba más grande: Pasar del algoritmo al prime.

Diego no creció en academia clásica ni en escuela de danza formal. Su primer escenario fue su pieza y su formación fue autodidacta, a punta de ensayo y error.

El público lo asocia al baile urbano, a la energía callejera, a la potencia frente a cámara, pero Fiebre de Baile no es solo urbano. Y ahí aparece el miedo real: Quedarse en blanco, no dominar el estilo, que lo encasillen como el chico de TikTok que no logró adaptarse.

Diego se siente fuerte, enfocado, decidido, pero sabe que esta es la prueba que puede cambiarlo todo.

No viene solo a cumplir el sueño del adolescente que bailaba frente al espejo, viene a comprobar que esa imagen repetida durante años no era fantasía, era visión.