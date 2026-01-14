Diego Pánico defendió a participante de Fiebre de Baile tras dichos de Claudio Valdivia: “Si fuera por…” - Chilevisión

¡Inesperada nueva eliminación! Conmoción en Fiebre de Baile con salida de querida participante
Tras una jornada disputada y con bailes para el recuerdo, el jurado de la competencia decidió que Carlyn Romero es la nueva eliminada de Fiebre de Baile.
El exfutbolista consideró que su compañera podría ser la próxima en despedirse de Fiebre de Baile. Opinando que quizás Claudio se sentía intimidado, la exchica reality respondió a sus palabras sin tapujos.
El influencer, y reciente eliminado de la competencia, acompañaba a Vasco en su mesa cuando el exfutbolista opinó sobre quién podría ser la próxima eliminada del programa. Sin pelos en la lengua, Diego le hizo saber sus pensamientos al respecto.
La personalidad y bailarín de Fiebre de Baile, que tuvo un reñido duelo con Gabriel Urzúa el lunes, este miércoles decidió ofrecerle disculpas a la maestra Edymar por su comportamiento el programa anterior.
Raimundo Cerda sorprendió a todos al revelar que su compañera en la pista de baile se irá del programa por un compromiso anterior, por lo que aprovechó el espacio para agradecer su amistad y su gran trabajo en equipo.