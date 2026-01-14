 Diego Pánico defendió a participante de Fiebre de Baile tras dichos de Claudio Valdivia: “Si fuera por…” - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Diego Pánico defendió a participante de Fiebre de Baile tras dichos de Claudio Valdivia: “Si fuera por…”

El influencer, y reciente eliminado de la competencia, acompañaba a Vasco en su mesa cuando el exfutbolista opinó sobre quién podría ser la próxima eliminada del programa. Sin pelos en la lengua, Diego le hizo saber sus pensamientos al respecto.

Emitido el 14/01/2026

RELACIONADOS

01:33

¡Inesperada nueva eliminación! Conmoción en Fiebre de Baile con salida de querida participante

Tras una jornada disputada y con bailes para el recuerdo, el jurado de la competencia decidió que Carlyn Romero es la nueva eliminada de Fiebre de Baile.

02:02

¡Llegaron los 30! Claudio Michaux celebró su cumpleaños EN VIVO con torta y su esposa

El gran animador del react de Fiebre de Baile fue sorprendido por Emilia Daiber al recibir una torta y el saludo de su familia por su cumpleaños. ¡Felicidades, Claudio Michaux!

02:25

“Es venenoso…”: Carlyn Romero respondió a comentario de Claudio Valdivia sobre su posible eliminación

El exfutbolista consideró que su compañera podría ser la próxima en despedirse de Fiebre de Baile. Opinando que quizás Claudio se sentía intimidado, la exchica reality respondió a sus palabras sin tapujos.

01:03

“Que me gane un duelo y hablamos”: Francisco Reyes Cristi respondió sin filtro a Claudio Valdivia

Luego que la personalidad comentara que Carlyn Romero y Francisco Reyes Cristi eran los más débiles del estelar, el actor no dudó en responderle a los pocos minutos en Fiebre de Baile.

04:01

Diego Pánico defendió a participante de Fiebre de Baile tras dichos de Claudio Valdivia: “Si fuera por…”

El influencer, y reciente eliminado de la competencia, acompañaba a Vasco en su mesa cuando el exfutbolista opinó sobre quién podría ser la próxima eliminada del programa. Sin pelos en la lengua, Diego le hizo saber sus pensamientos al respecto.

01:01

“Me comporté muy mal”: Claudio Valdivia le ofreció disculpas a la maestra Edymar y besó su mano

La personalidad y bailarín de Fiebre de Baile, que tuvo un reñido duelo con Gabriel Urzúa el lunes, este miércoles decidió ofrecerle disculpas a la maestra Edymar por su comportamiento el programa anterior.

01:49

“Estamos contigo”: Emilia Daiber envió mensaje a Diana Bolocco tras su ausencia en Fiebre de Baile

Luego que Diana Bolocco se ausentara por segunda noche en Fiebre de Baile, Emilia Daiber le dedicó unas sentidas palabras a la animadora y le deseó un pronto regreso al estelar de Chilevisión.

01:19

Cony Capelli se refirió a polémica entre Faloon Larraguibel y Vasco Moulian: “Una palabra violenta”

La bailarina abordó el tenso momento entre la exYingo y el jurado de Fiebre de Baile, donde consideró que ambos se equivocaron con sus dichos y que deberían enmendar aquel conflicto.

03:16

“Lo admiro mucho”: Bailarina de Raimundo Cerda protagonizó emotiva despedida en Fiebre de Baile

Raimundo Cerda sorprendió a todos al revelar que su compañera en la pista de baile se irá del programa por un compromiso anterior, por lo que aprovechó el espacio para agradecer su amistad y su gran trabajo en equipo.

Publicidad
Publicidad
Publicidad