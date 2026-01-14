Diego Pánico defendió a participante de Fiebre de Baile tras dichos de Claudio Valdivia: “Si fuera por…” - Chilevisión

“Lo admiro mucho”: Bailarina de Raimundo Cerda protagonizó emotiva despedida en Fiebre de Baile

Raimundo Cerda sorprendió a todos al revelar que su compañera en la pista de baile se irá del programa por un compromiso anterior, por lo que aprovechó el espacio para agradecer su amistad y su gran trabajo en equipo.