“Hemos ido a unos carretes...”: Cony sonrojó a Claudio Valdivia con coqueteo EN VIVO frente al jurado - Chilevisión

“Porque estuve con su...”: Cony Capelli descartó un match con Claudio Valdivia por esta razón
La imitadora, bailarina y animadora de televisión, no tuvo pelos en la lengua para hacer referencia al personaje de José Antonio Nepe y su sorpresiva participación en Fiebre de Baile. Esto fue lo que dijo.
Diana no dudó en acercarse a la suegra de la competidora para preguntarle su opinión sobre el baile que acababa de presentar en el escenario y, además, por el vínculo que sostiene con su hijo. Allí reveló cómo es el vínculo que las une.
Llegó el momento de la evaluación de Vasco Moulian a Cony Capelli y, como era de esperarse, la presencia de Diego Pánico se hizo notar. Sin embargo, esto no habría agradado del todo al jurado, quien no dudó en tirarle una indirecta.
Los coqueteos iban y venían entre ambos competidores de Fiebre de Baile. Y es que, según reveló la ex Gran Hermano, se conocían desde antes e incluso han compartido algunos carretes juntos. ¿Nació un romance?
La jurado de Fiebre de Baile le indicó a María José Quiroz que su traje no era el adecuado para la competencia, a lo que Faloon salió en defensa de la actriz. Ante ello, Raquel Argandoña no dudó en responderle a la exYingo.
Tras su baile en Fiebre de Baile, Cony Capelli fue consultada por Vasco Moulian sobre su opinión por el nuevo participante del estelar y dejó entrever tener algún tema sin resolver con la familia con el ex Gran Hermano.