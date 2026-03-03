¡Sin filtro! Analizamos el estreno de Fiebre de Baile 2 | El VAR-After del baile | Capítulo 1 - Chilevisión

¡Sin filtro! Analizamos el estreno de Fiebre de Baile 2 | El VAR-After del baile | Capítulo 1
Conoce a todos los ganadores, perdedores, polémicas y performances inolvidables de la noche junto a los mejores influencers de Chile.
Juan Pablo Queraltó recibió en el estudio de El Var al último eliminado de la competencia previo a la Gran Final de Fiebre de Baile. Además, junto a un destacado panel revisó las presentaciones del programa, momentos más destacados de la competencia y la evaluación del jurado en la recta final de Fiebre de Baile.
Juan Pablo Queraltó conversó con Diego Pánico tras la abrupta despedida de Cony Capelli de Fiebre de Baile. Además, junto a un destacado panel revisó las presentaciones del programa, momentos más destacados de la competencia y la evaluación del jurado en la recta final de Fiebre de Baile.
Juan Pablo Queraltó conversó con Claudio Valdivia tras su eliminación de Fiebre de Baile. Además, junto a un destacado panel revisó las presentaciones del programa, momentos más destacados de la competencia y la evaluación del jurado en la recta final de Fiebre de Baile.
Francisco Reyes llegó hasta el After del Baile para despedirse de la competencia tras ser eliminado. Además, revisamos las presentaciones, momentos más destacados y la evaluación del jurado de su última presentación.
En el After del Baile, Cony Capelli y David Sáez se refirieron a su última presentación con la que pasan a disputar el título de "el mejor de la semana". Además, hablaron de la amistad que los une, cómo viven con el hate de redes sociales, sus presentaciones y repasamos los momentos más destacados y la evaluación del jurado.