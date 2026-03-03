¡Sin filtro! Analizamos el estreno de Fiebre de Baile 2 | El VAR-After del baile | Capítulo 1 - Chilevisión

¡Cony y David son los mejores de esta noche! | El VAR-After del baile | Capítulo 34

En el After del Baile, Cony Capelli y David Sáez se refirieron a su última presentación con la que pasan a disputar el título de "el mejor de la semana". Además, hablaron de la amistad que los une, cómo viven con el hate de redes sociales, sus presentaciones y repasamos los momentos más destacados y la evaluación del jurado.