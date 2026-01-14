¡Polémicas y sorpresas en la animación! | Fiebre de Baile | Capítulo 41 - Chilevisión

¡Polémicas y sorpresas en la animación! | Fiebre de Baile | Capítulo 41
En una jornada llena de emoción y presentaciones de alta dificultad, los seis ganadores de la primera jornada de la semana disputaron el trono por ser el mejor.
En esta nueva jornada de eliminación, los participantes mostraron sus pasos más letales para titularse como los mejores y salvarse de la eliminación. A pesar de la triste despedida de Coté Quiroz, el capítulo estuvo lleno de magia y alegría.
En este nuevo capítulo de Fiebre de Baile, una querida participante dejó el programa debido a una lesión, ¡pero su reemplazo sorprendió al público! Entre bailes, tensiones y aplausos, el programa se acerca a la esperada recta final.
El periodo de repechaje trajo de vuelta a Fiebre de Baile queridos rostros que la audiencia quería volver a ver. Con figuras como Luis “Mellow”, Cata Days y Diego Pánico, esta competencia de alto nivel y carisma sin duda puso en aprietos al jurado.
Este capítulo de Fiebre de Baile estuvo marcado por tres grandes talentos compitiendo para salvarse de la zona de riesgo. Con aparición especial de antiguos participantes y una impactante decisión final, el programa celebró las fiestas a lo grande.