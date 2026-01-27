¡Duelos hacia la Gran Final! | Fiebre de Baile | Capítulo 46 - Chilevisión

¡Duelos hacia la Gran Final! | Fiebre de Baile | Capítulo 46
En la penúltima semana de la temporada en Fiebre de Baile, cuatro duelos disputan los participantes para lograr alcanzar la tan deseada instancia final. ¿Quiénes serán los cuatro mejores?
Esta jornada inició con una obertura impactante que abrió los fuegos de la competencia. Después de darlo todo en la pista para permanecer en Fiebre de Baile, los participantes le dejaron una decisión complicada al jurado en esta noche de eliminación.
Este capítulo de Fiebre de Baile estuvo marcado por el regreso de esta difícil competencia, ¡pero los participantes no son los mismos que en un inicio! Con impactantes pasos, esta primera noche en el agua estuvo llena de momentos inolvidables.
En esta edición de Fiebre de Baile, las polémicas entre participantes y sus prontos arreglos marcaron la jornada. Además, las presentaciones tuvieron un nivel superior que dejaron a todos boquiabiertos y que dificultaron la decisión del jurado.
En esta nueva jornada de eliminación, los participantes mostraron sus pasos más letales para titularse como los mejores y salvarse de la eliminación. A pesar de la triste despedida de Coté Quiroz, el capítulo estuvo lleno de magia y alegría.
En este nuevo capítulo de Fiebre de Baile, una querida participante dejó el programa debido a una lesión, ¡pero su reemplazo sorprendió al público! Entre bailes, tensiones y aplausos, el programa se acerca a la esperada recta final.