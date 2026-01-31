 Festival de Las Condes 2026 | Día 1 | Viernes 30 de enero - Chilevisión
Festival de Las Condes 2026 | Día 1 | Viernes 30 de enero

José Luis Rodríguez, "El Puma", Claudio Michaux y Joe Vasconcellos fueron los encargados de llenar de música y humor el primer día del Festival de Las Condes 2026 en el Parque Padre Hurtado.

Emitido el 31/01/2026

RELACIONADOS

03:53:13

02:33

El as bajo la manga de Claudio Michaux para el Festival de Las Condes 2026: “Tenemos nuestro…”

El rey de los reacts sorprendió al panel de Contigo en Las Condes con una inesperada aparición, en la que compartió secretos para cumplir con sus rutinas y sus percepciones sobre su participación en el evento.

07:38

“Es mi fortaleza oculta”: Diana Bolocco confesó la cábala que usará antes del Festival de Las Condes

En la previa del Festival de Las Condes, Diana Bolocco y Cristián Riquelme conversaron con Contigo en Las Condes sobre sus secretos antes de subirse al escenario. La periodista sorprendió con una acción que realiza minutos antes de animar.

06:38

Del streaming al Festival de Las Condes: La historia de Claudio Michaux y su salto al humor

El querido fotógrafo y streamer de Chilevisión será el encargado de hacer reír al público del Festival de Las Condes 2026 en su primera jornada. Conoce la trayectoria de uno de los mayores exponentes de la comedia en la actualidad.

08:25

Dará el puntapié al Festival de Las Condes: El fuerte vínculo del “Puma” Rodríguez con Chile

Uno de los artistas más queridos de todo el continente se presentará en el Festival de Las Condes 2026. Sin embargo, su conexión con Chile es profunda y dilatada, teniendo una férrea fanaticada que corea sus grandes éxitos.

