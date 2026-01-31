Festival de Las Condes 2026 | Día 1 | Viernes 30 de enero - Chilevisión

Festival de Las Condes 2026 | Día 1 | Viernes 30 de enero
José Luis Rodríguez, "El Puma", Claudio Michaux y Joe Vasconcellos fueron los encargados de llenar de música y humor el primer día del Festival de Las Condes 2026 en el Parque Padre Hurtado.
El rey de los reacts sorprendió al panel de Contigo en Las Condes con una inesperada aparición, en la que compartió secretos para cumplir con sus rutinas y sus percepciones sobre su participación en el evento.
En la previa del Festival de Las Condes, Diana Bolocco y Cristián Riquelme conversaron con Contigo en Las Condes sobre sus secretos antes de subirse al escenario. La periodista sorprendió con una acción que realiza minutos antes de animar.
El querido fotógrafo y streamer de Chilevisión será el encargado de hacer reír al público del Festival de Las Condes 2026 en su primera jornada. Conoce la trayectoria de uno de los mayores exponentes de la comedia en la actualidad.
Uno de los artistas más queridos de todo el continente se presentará en el Festival de Las Condes 2026. Sin embargo, su conexión con Chile es profunda y dilatada, teniendo una férrea fanaticada que corea sus grandes éxitos.