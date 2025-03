¿Quiénes son Garbage, la banda que se presentará en REC 2025? - Chilevisión

La banda estadounidense Garbage ha vendido más de 17 millones de discos en todo el mundo gracias a su inusual mezcla del rock, la electrónica y el pop. Garbage es una banda de rock alternativo formada en 1993 en EE.UU., liderada por la vocalista Shirley Manson.

Saltaron al éxito global gracias a su álbum debut Garbage en 1995, el cual incluyó éxitos recordados hasta hoy, como Stupid Girl y Only Happy When It Rains. Otros discos que los catapultaron como referentes de la mezcla del rock, la electrónica y el pop fueron Version 2 y Beautiful Garbage. A lo largo de su carrera han vendido más de 17 millones de discos.

¿Qué día y a qué hora se presenta Garbage en REC 2025?

Garbage se presenta el día domingo 16 a las 21:00 horas. Su show será en el escenario Entel.

¿Cómo ver el Festival REC 2025 en vivo por Chilevisión?

Chilevisión es el canal oficial del Festival REC 2025, por lo que, a través de sus diferentes plataformas digitales, podrás disfrutar de los conciertos en vivo.

