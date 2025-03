Suede, la banda británica que regresará con sus clásicos al REC 2025 - Chilevisión

Luego de 13 años, Suede volverá a pisar suelo chileno para estar presente en Rock en Conce 2025 (REC). La banda británica traerá la nostalgia entre sus fanáticos al cantar clásicos como She’s In Fashion, We Are The Pigs, Trash, entre otros.

El grupo de rock alternativo, encabezado por Brett Anderson, se conformó en 1989. Su álbum debut ganó el premio Mercury Music Prize en 1993, mientras que sus álbumes Dog Man Star (1994) y Coming Up (1996) lograron catapultarlos a la fama mundial.

¿Qué día y a qué hora se presenta Suede en REC 2025?

Suede se presentará el sábado 15 de marzo a las 19:35 horas. Un show que se desarrollará en el escenario Santander.

¿Cómo ver el Festival REC 2025 en vivo por Chilevisión?

Chilevisión es el canal oficial del Festival REC 2025, por lo que, a través de sus diferentes plataformas digitales, podrás disfrutar de los conciertos en vivo.

Revisa acá cómo ver REC 2025 en vivo y online, y haz clic en los enlaces para ser redirigido: