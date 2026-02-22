Joche Vidal | Rutina completa | Festival de Comedia 2026 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
El joven comediante sacó carcajadas del público al recordar su época escolar y su experiencia en Hualpén, marcando la primera jornada del festival con su estilo ágil y cercano.
Emitido el 22/02/2026
El comediante Pato Pimienta cautivó al público con su ingeniosa rutina donde incorporó un diccionario therian, anécdotas del Club de la Comedia y experiencias personales que desataron carcajadas en la audiencia.
El dúo compuesto por Claudio Moreno y Kurt Carrera hizo reír a carcajadas al público del Festival de Comedia al recordar anécdotas y guiños a sus personajes más queridos como Guru Guru y Tutu Tutu.