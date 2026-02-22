 Joche Vidal | Rutina completa | Festival de Comedia 2026 - Chilevisión
Joche Vidal | Rutina completa | Festival de Comedia 2026

El joven comediante sacó carcajadas del público al recordar su época escolar y su experiencia en Hualpén, marcando la primera jornada del festival con su estilo ágil y cercano.

Emitido el 22/02/2026

