¡Una particular inauguración! Así fue la llegada de Los Kast al Palacio de La Moneda - Chilevisión

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José Antonio Kast y María Pía Adriasola se instalaron finalmente en la sede de gobierno. Pero su mudanza se vio interrumpida por un particular llamado telefónico.
Emitido el 12/03/2026
Diego Urrutia le dedicó una pequeña improvisación a un vecino de la tercera edad. Sin embargo, no recibió la propina que él esperaba por entregar su arte.
Julio César Rodríguez llegó como primer invitado al nuevo programa de Ruperto. Una entrevista donde se incorporaron unos particulares personajes que no pasaron desapercibidos.
Coto fue sorprendido mirando videos sobre los therians, jóvenes que se autoperciben como animales. Alex le explicó qué significa el concepto y le reveló con qué animal se identifica.
El casero Kurt Carrera se topó con una particular y descarada vecina. Y es que Lis la Cubana llevó varios productos de su negocio, que se ofreció a pagar de una forma muy singular.
José Antonio Kast y María Pía Adriasola se instalaron finalmente en la sede de gobierno. Pero su mudanza se vio interrumpida por un particular llamado telefónico.
JP Flores es un jefe despreocupado que no escuchó la advertencia de su trabajador, Pato Pimienta. ¡Y se metió en problemas con el gerente, Julio César Rodríguez! Dos jefes a los que les sobra calle.