Detrás del Muro nuevamente se impone en la batalla por el rating en el prime del jueves - Chilevisión

El reciente jueves en horario prime, Detrás del Muro, el exitoso programa de humor que transmite Chilevisión volvió a cautivar a la audiencia instalándose como el gran vencedor del bloque con un rating promedio de 491 mil personas y un alcance de 1,3 millones de personas.

En el mismo horario de transmisión del espacio de humor, entre las 22:40 y las 00:58 horas, TVN llegó a 228 mil personas y logró un alcance de 687 mil, Mega obtuvo un rating de 490 mil televidentes y un alcance de 1,3 millones y Canal 13 llegó a 478 mil personas y tuvo un alcance de 1,1 millones.

Los invitados del capítulo de anoche fueron el animador Leo Caprile y una conocida de la casa, Paty Cofré. Ambos disfrutaron y participaron en los diversos sketches de programa que conduce Kike Morandé.

Algunos de los momentos más cómicos de la noche fueron la visita de Miguelito al Cesfam, el baile sensual de la Chofi, Caprile conduciendo el regreso de “¿Cuánto Vale el Show?”, y un particular concurso de belleza, entre otros sketches.

Detrás del Muro es transmitido todos los jueves después del noticiero central.