Detrás del Muro lidera el bloque prime con capítulo en vivo: Nicole “Luli” Moreno estuvo invitada - Chilevisión

Anoche, Detrás del Muro fue, por primera vez, con un capítulo completamente en vivo y la audiencia le dio su preferencia.

Esto instaló al programa de humor de Chilevisión como el gran vencedor del bloque con un rating promedio de 531 mil personas y un alcance de 1,6 millones de personas.

En ese mismo horario (entre las 22:40 y las 01:00 horas) TVN llegó a 228 mil personas y logró un alcance de 807 mil, Mega obtuvo un rating de 512 mil televidentes y un alcance de 1,2 millones y Canal 13 llegó a 417 mil personas y tuvo un alcance de 1,1 millones.

Nicole “Luli” Moreno fue la invitada del capítulo de anoche, participando en diversos sketches del programa que conduce Kike Morandé.

Así, fue galardonada por el Presidente (Toto Acuña) y la Chofi (Paola Troncoso) por honrar al país a través del deporte, y también fue entrevistada por Ruperto (Cristián Henríquez) en el late “Rupertamente Hablando”.

Otro de los momentos altos de la noche fue la entrevista de Tomás Mochatto a Michelle Bachelet, que fue interpretada por Natalia Cuevas.

Detrás del Muro es transmitido todos los jueves después del noticiero central.