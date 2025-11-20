 LA MILÉSIMA ES LA VENCIDA: Kike Morandé logró ganarle a Ruperto en uno de sus desafíos - Chilevisión
LA MILÉSIMA ES LA VENCIDA: Kike Morandé logró ganarle a Ruperto en uno de sus desafíos

Un evento histórico ocurrió en Detrás del Muro, y es que Kike Morandé logró descifrar uno de los desafíos de Ruperto, ganando la apuesta. Sin embargo, el segundo reto fue un poco más complicado. ¿Logrará ganarle dos veces consecutivas?

Emitido el 20/11/2025

