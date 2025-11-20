LA MILÉSIMA ES LA VENCIDA: Kike Morandé logró ganarle a Ruperto en uno de sus desafíos - Chilevisión

¿Jara o Kast? Chofi recibió una tentadora oferta de trabajo a escondidas del presidente
Mientras limpiaba la oficia del presidente, Chofi recibió dos llamados donde le ofrecieron nuevos trabajos en cada uno de los comandos. ¿A quién elegirá?
Mientras se preparaban para volver a pintar la oficina del presidente tras el cambio de mando, los dos icónicos técnicos de mantención empezaron a pelear por el color a usar. En medio de su disputa, uno de los humoristas tuvo un pequeño incidente.
Estos tres seres de luz quisieron regular las energías de los demás apoderados con una performance muy especial. Con su nuevo integrante, Cilantro del Viento, lograron romper la actuación del resto del elenco e hicieron reír sin parar al público.
Un evento histórico ocurrió en Detrás del Muro, y es que Kike Morandé logró descifrar uno de los desafíos de Ruperto, ganando la apuesta. Sin embargo, el segundo reto fue un poco más complicado. ¿Logrará ganarle dos veces consecutivas?
La showoman de Chile ha dedicado décadas de su vida a hacer reír a los televidentes, ¡y eso se celebra! Con un cálido recibimiento de Kike Morandé, Paty se presentó como la invitada de la noche. Luego, Ruperto la sorprendió con un animado baile.
El Huaso Toto no supo qué hacer cuando Gustavo Becerra explicó que estaba cansado de ser "molestado" por el personaje más autoritario de Detrás Del Muro. Tras explicar su problema, el patrón lo echó nuevamente del estudio.
Los jurados de Fiebre de Baile se sometieron a la irreverente entrevista de Ruperto, donde jugaron al congelado y pasaron por una serie de preguntas que arrancaron más de una carcajada. ¡Y ni hablar de los muñecos de edición limitada que les dieron!