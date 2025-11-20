LA MILÉSIMA ES LA VENCIDA: Kike Morandé logró ganarle a Ruperto en uno de sus desafíos - Chilevisión

¿Melón y Melame? Revive acá este divertido capítulo de Rupertamente Hablando con los Power Peralta

Los jurados de Fiebre de Baile se sometieron a la irreverente entrevista de Ruperto, donde jugaron al congelado y pasaron por una serie de preguntas que arrancaron más de una carcajada. ¡Y ni hablar de los muñecos de edición limitada que les dieron!