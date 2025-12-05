Detrás del Muro | Capítulo 44 | ¡Camila Andrade y un Copihue de oro EN VIVO! - Chilevisión

Detrás del Muro | Capítulo 42 | ¡Paty Cofré celebró sus 70 años de carrera con risas!

En este nuevo capítulo, Kike Morandé recibió a la querida y emblemática showoman de Chile. Entre la irreverente entrevista de Ruperto, una caótica reunión de apoderados y los peculiares trucos de Ivanna Lamer, Paty festejó su trayectoria a lo grande.