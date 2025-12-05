Detrás del Muro | Capítulo 44 | ¡Camila Andrade y un Copihue de oro EN VIVO! - Chilevisión

Detrás del Muro | Capítulo 44 | ¡Camila Andrade y un Copihue de oro EN VIVO!
En un nuevo capítulo de Detrás Del Muro, Camila Andrade fue la invitada estelar del programa humorístico y, además, se reaccionó en vivo al premio del Copihue de oro.
Kike Morandé recibió de invitado especial a Juan Pablo Queraltó, quien participó en divertidas puestas en escena junto al elenco, protagonizó una curiosa entrevista en Rupertamente Hablando y experimentó una estricta fiscalización.
En este nuevo capítulo, Kike Morandé recibió a la querida y emblemática showoman de Chile. Entre la irreverente entrevista de Ruperto, una caótica reunión de apoderados y los peculiares trucos de Ivanna Lamer, Paty festejó su trayectoria a lo grande.
En esta nueva edición, Kike Morandé tuvo de invitado especial a Pastelito, quien acompañó al elenco en divertidas escenas como Fiebre de Baile Presidencial y La Muni de Detrás del Muro. Además, Vasco Moulian hizo una inédita aparición.