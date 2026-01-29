Niños que aman la cumbia: Banda de Santa María hicieron de las suyas con su carisma - Chilevisión

¡Una Moana de 8 años! Pequeña cantante de Villarrica conquistó al jurado con su adorable performance

Matilda Salvo lo dio todo en el escenario de ¿Cuánto vale el show? con “Cuán lejos voy” de esta princesa de Disney. Gracias a su talento y a su impecable vestuario, esta villarricense parecía salida directamente de la película. ¡Qué ternura y qué voz!