Niños que aman la cumbia: Banda de Santa María hicieron de las suyas con su carisma - Chilevisión

De Concepción con amor: Penquista demostró su innegable parecido con Rauw Alejandro
Directamente de la VIII Región, Angelo Araya se presentó para imitar al cantante puertorriqueño, interpretando uno de los éxitos del oriundo de San Juan.
Matilda Salvo lo dio todo en el escenario de ¿Cuánto vale el show? con “Cuán lejos voy” de esta princesa de Disney. Gracias a su talento y a su impecable vestuario, esta villarricense parecía salida directamente de la película. ¡Qué ternura y qué voz!
Soledad Lobos llenó el escenario con su presencia en ¿Cuánto vale el show?, y aunque dijo ser autodidacta, su voz y el sentimiento con el que cantó este clásico de Piero sin duda creó un aura mágica y conmovedora.
Este famoso personaje llegó desde Coquimbo con sus amigos de Dulce Manía, en una performance llena de energía que fascinó a todos los presentes. Con una impecable mezcla de canto en vivo, danza y animación, este show infantil fue inolvidable.
Jesús Fernández dejó su corazón en el escenario de ¿Cuánto vale el show? con una interpretación que transmitió mil emociones. Su versión de “Vamos a darnos tiempo” conmovió a todos los presentes y lo hizo merecedor de sus aplausos.