 Niños que aman la cumbia: Banda de Santa María hicieron de las suyas con su carisma - Chilevisión
Niños que aman la cumbia: Banda de Santa María hicieron de las suyas con su carisma

Entre 7 y 8 niños de Santa María, en la región de Valparaíso, se subieron al escenario de ¿Cuánto Vale el Show? con las ganas de demostrar todo el talento aprendido a su corta edad.

Emitido el 29/01/2026

02:13

De Concepción con amor: Penquista demostró su innegable parecido con Rauw Alejandro

Directamente de la VIII Región, Angelo Araya se presentó para imitar al cantante puertorriqueño, interpretando uno de los éxitos del oriundo de San Juan.

01:38

¡Una Moana de 8 años! Pequeña cantante de Villarrica conquistó al jurado con su adorable performance

Matilda Salvo lo dio todo en el escenario de ¿Cuánto vale el show? con “Cuán lejos voy” de esta princesa de Disney. Gracias a su talento y a su impecable vestuario, esta villarricense parecía salida directamente de la película. ¡Qué ternura y qué voz!

01:44

Bailando aprendo inglés: El profesor que enseña a sus alumnos al ritmo de la música

Felipe del Campo, un profesor de inglés muy motivado y altruista, mostró su didáctico y entretenido método para que los más pequeños aprendan inglés con una divertida actividad.

02:01

Para todos los papás: Cantante de Las Cruces emocionó con desgarradora interpretación de “Mi viejo”

Soledad Lobos llenó el escenario con su presencia en ¿Cuánto vale el show?, y aunque dijo ser autodidacta, su voz y el sentimiento con el que cantó este clásico de Piero sin duda creó un aura mágica y conmovedora.

02:13

02:09

Todo el K-Pop en su apogeo: Bailarines de Coquimbo lo entregaron todo con su performance

Siete jóvenes talentos de la IV Región del país visitaron ¿Cuánto Vale el Show? para exponer lo mejor del género coreano en una presentación que hizo bailar al jurado del programa de Chilevisión.

02:40

¡Nuestro amigo capibara llegó a Cuánto vale el show! Sus habilidades de baile se tomaron la tarde

Este famoso personaje llegó desde Coquimbo con sus amigos de Dulce Manía, en una performance llena de energía que fascinó a todos los presentes. Con una impecable mezcla de canto en vivo, danza y animación, este show infantil fue inolvidable.

02:12

Nueve años de talento: Niña sorprendió con su versatilidad con la tela en las alturas

La pequeña Monserrat Gorigoitia, que tan solo tiene 9 años, se subió al escenario de ¿Cuánto Vale el Show? con su inconfundible talento circense que dejó sorprendido al jurado.

02:22

¡Una voz llena de romanticismo! Cantante de La Reina se lució con un clásico de José José

Jesús Fernández dejó su corazón en el escenario de ¿Cuánto vale el show? con una interpretación que transmitió mil emociones. Su versión de “Vamos a darnos tiempo” conmovió a todos los presentes y lo hizo merecedor de sus aplausos.

