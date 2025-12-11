¡Metal sinfónico por todo lo alto! Cantante causó sensación con interpretación de Nightwish - Chilevisión

¡Igualita a Ana Gabriel! La porteña que sacó aplausos con su registro de voz
Paula Cisterna, de Villa Alemana, lo dejó todo con su imitación de Ana Gabriel en ¿Cuánto Vale el Show?, deslumbrando por su parentesco con la artista mexicana.
Lucas Reinoso es un niño de San Felipe que cantó con la pasión de un profesional. Con baile, presencia y su gran voz, animó tanto al público como al jurado con su performance de “Cinco minutos y nada más” de la famosa agrupación.
Sebastián Jaraquemada y Josan Mesías divirtieron a todos con una performance llena de ecos, discusiones y hasta golpes en cámara lenta. Su propuesta actoral y de humor físico sacó carcajadas del público gracias a su ingenio y ligereza.