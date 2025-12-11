 ¡Metal sinfónico por todo lo alto! Cantante causó sensación con interpretación de Nightwish - Chilevisión
¡Metal sinfónico por todo lo alto! Cantante causó sensación con interpretación de Nightwish

La intérprete Jessabel Loyola pisó el escenario de ¿Cuánto Vale el Show? con un clásico del metal finlandés, dejando en claro su gran voz y excelso registro.

Emitido el 11/12/2025

RELACIONADOS

02:11

¡Igualita a Ana Gabriel! La porteña que sacó aplausos con su registro de voz

Paula Cisterna, de Villa Alemana, lo dejó todo con su imitación de Ana Gabriel en ¿Cuánto Vale el Show?, deslumbrando por su parentesco con la artista mexicana.

02:20

¡Un mimo transgresor! La actuación que sorprendió tras romper con el personaje

Alan Mura, oriundo de la V región, llegó con toda su caracterización de mimo en ¿Cuánto Vale el Show?, llenando de energía y alegría al estudio con su impactante performance.

02:14

¡Puro talento con el movimiento! Joven hizo impactante baile de break dance

Jocsan Astorga llegó a ¿Cuánto Vale el Show? con una interpretación muy llamativa y circense que causó impacto entre los presentes por la versatilidad de su acto.

02:16

¡Humor contingente! Comediante de Villa Alemana animó con su irreverente humor

Daniel Monge, oriundo de Villa Alemana, sacó a relucir todo su talento con un humor distinto y contingente, sacando varias carcajadas en el público presente con su show.

02:10

02:06

Con lo mejor de Zúmbale Primo: Este pequeño de 10 años trajo la fiesta a ¿Cuánto vale el show?

Lucas Reinoso es un niño de San Felipe que cantó con la pasión de un profesional. Con baile, presencia y su gran voz, animó tanto al público como al jurado con su performance de “Cinco minutos y nada más” de la famosa agrupación.

02:16

¡Pantera Club deleitó! Jóvenes bailarines mostraron su gran pasión en ¿Cuánto Vale el Show?

Más de 12 jóvenes se presentaron en ¿Cuánto Vale el Show? como el Pantera Club Lunnissa x LBO, agrupación de baile que, acompañados de sus madres, despacharon un show lleno de agilidad y coordinación.

02:13

¡Los “dos chiflados”! La rutina de estos maestros del teatro cómico hizo reír en ¿Cuánto vale el show?

Sebastián Jaraquemada y Josan Mesías divirtieron a todos con una performance llena de ecos, discusiones y hasta golpes en cámara lenta. Su propuesta actoral y de humor físico sacó carcajadas del público gracias a su ingenio y ligereza.

02:11

¡Ranchera directo al corazón! Artista demostró su calidad vocal con aplaudida presentación

Daniela Bahamondes se plantó sobre el escenario para demostrar que tiene un don innegable para la música ranchera, teniendo sorprendentes tonalidades en su interpretación en ¿Cuánto Vale el Show?

