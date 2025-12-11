¡Metal sinfónico por todo lo alto! Cantante causó sensación con interpretación de Nightwish - Chilevisión

Con lo mejor de Zúmbale Primo: Este pequeño de 10 años trajo la fiesta a ¿Cuánto vale el show?

Lucas Reinoso es un niño de San Felipe que cantó con la pasión de un profesional. Con baile, presencia y su gran voz, animó tanto al público como al jurado con su performance de “Cinco minutos y nada más” de la famosa agrupación.